Семье впавшей в кому петербурженки отказали в перевозке с Бали в Россию

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербург отказал семье в транспортировке в Россию 24-летней петербурженки Полины Стрелец, впавшей в кому после несчастного случая на Бали. Ее родственники обратились за помощью в администрацию президента. Об этом сообщает "Фонтанка".

Стрелец получила тяжелые травмы 20 января при столкновении водных скутеров. После этого она пережила две операции и сейчас находится в реанимации, подключенная к аппарату ИВЛ в клинике города Денпасар. Ей требуется продолжение лечения, которое на Бали ей предоставить не могут.

В комитете сообщили, что нет правовых оснований для медицинской эвакуации Стрелец к месту проживания, где ей смогут оказать дальнейшую медицинскую помощь. Тем временем у семьи закончилась медицинская страховка, рассчитанная на 50 тысяч долларов.

"7 февраля мы заплатили за три дня в клинике 1 575 000 рублей", – рассказала изданию тетя Полины Влада Стрелец. Транспортировка в Россию медицинским бортом обойдется семье в 15–17 миллионов рублей, таких денег у них нет.

Мать девушки Ирина Стрелец написала письмо в администрацию президента с просьбой помочь с эвакуацией. В администрации президента обращение не комментировали.